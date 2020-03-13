Коронавирус на Житомирщине: больная в тяжелом состоянии, в Радомышле объявили чрезвычайное положение
"Уже сегодня утром больную подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и состояние женщины сейчас тяжелое. Все из-за того, что она поздно обратилась за помощью к медикам", - сообщили на брифинге в Житомирской ОГА.
Брифінг стосовно стану хворої в Радомишлі та оголошення надзвичайної ситуаціїОпубліковано Житомирська ОДА Пʼятниця, 13 березня 2020 р.
В связи со случаем коронавируса, в Радомышле приостанавливают движение транспорта и закрывают рынки.
"Принято введение чрезвычайной ситуации в городе, которая предусматривает контроль пропуска на вход и выход людей из города. Заболевание локализовано. Все люди, находившиеся в контакте, идентифицированы и находятся под наблюдением", - рассказал председатель Радомышльской РГА Виктор Пулковский.
По его словам, всего в городе два главных направления – к магистрали Киев – Чоп и к Малину – на этих постах будут стоять полицейские и проверять температуру у людей.
Как известно, коронавирус обнаружили у 71-летней пенсионерки, вернувшейся из Польши и гостившей у родственников во Львове. Выявлено по меньшей мере 22 человека, с которыми она контактировала. Они - изолированы. Также женщина 8 марта посещала церковь.
Напомним, 3 марта во время брифинга заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко официально сообщил об обнаружении коронавируса в Черновцах.
Вчера, 12 марта, обнаружили еще два случая коронавируса - в Черновцах и Радомышле.
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