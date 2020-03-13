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13 марта 2020, 11:11 46

Коронавирус на Житомирщине: больная в тяжелом состоянии, в Радомышле объявили чрезвычайное положение

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13 марта 2020, 11:11 46
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Госпитализированная с коронавирусом в Радомышле Житомирской области женщина находится в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В Радомышле приостановили движение транспорта и закрыли рынки
Госпитализированная с коронавирусом в Радомышле Житомирской области женщина находится в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В Радомышле приостановили движение транспорта и закрыли рынки

"Уже сегодня утром больную подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и состояние женщины сейчас тяжелое. Все из-за того, что она поздно обратилась за помощью к медикам", - сообщили на брифинге в Житомирской ОГА.

Брифінг стосовно стану хворої в Радомишлі та оголошення надзвичайної ситуації

Опубліковано Житомирська ОДА Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

В связи со случаем коронавируса, в Радомышле приостанавливают движение транспорта и закрывают рынки.

"Принято введение чрезвычайной ситуации в городе, которая предусматривает контроль пропуска на вход и выход людей из города. Заболевание локализовано. Все люди, находившиеся в контакте, идентифицированы и находятся под наблюдением", - рассказал председатель Радомышльской РГА Виктор Пулковский.

По его словам, всего в городе два главных направления – к магистрали Киев – Чоп и к Малину – на этих постах будут стоять полицейские и проверять температуру у людей.

Как известно, коронавирус обнаружили у 71-летней пенсионерки, вернувшейся из Польши и гостившей у родственников во Львове. Выявлено по меньшей мере 22 человека, с которыми она контактировала. Они - изолированы. Также женщина 8 марта посещала церковь.

Напомним, 3 марта во время брифинга заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко официально сообщил об обнаружении коронавируса в Черновцах.

Вчера, 12 марта, обнаружили еще два случая коронавируса - в Черновцах и Радомышле.

Хронику коронавируса в Украине можно прочитать тут.


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