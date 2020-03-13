Коронавирус на Житомирщине: больная в тяжелом состоянии, в Радомышле объявили чрезвычайное положение

Госпитализированная с коронавирусом в Радомышле Житомирской области женщина находится в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В Радомышле приостановили движение транспорта и закрыли рынки

Госпитализированная с коронавирусом в Радомышле Житомирской области женщина находится в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В Радомышле приостановили движение транспорта и закрыли рынки

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