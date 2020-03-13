В місті на Житомирщині, де виявили хвору коронавірусом, вводять надзвичайний стан
Як передає RegioNews, про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко ввечері 12 березня під час брифінгу.
"Надзвичайний стан передбачає певні обмеження, зокрема – закриття розважальних закладів та місць знаходження великої кількості людей", - сказав він.
При цьому Бунечко додав, що вводити надзвичайні заходи у всій області чи навіть в межах району наразі не планують.
Нагадаємо, 3 березня під час брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко офіційно повідомив про виявлення першого випадку коронавірусу в Чернівцях.
12 березня в Україні зафіксовано ще два випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.
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