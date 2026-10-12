817 ударів за добу: Росія накрила 57 населених пунктів Запорізької області

Фото: Рада оборони Запорізької області

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю одна людина дістала поранення.

Окупанти застосували різні види озброєння:

21 авіаудар – по Кушугуму, Комишувасі, Юліївці, Новорозівці та інших населених пунктах;

626 атак БпЛА, переважно FPV-дронів, – по Запоріжжю та десятках населених пунктів області;

4 обстріли з РСЗВ – по Новояковлівці, Таврійському, Червоній Криниці та Єгорівці;

166 артилерійських ударів – по населених пунктах області.

За добу надійшло 47 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 12 жовтня російські війська понад 10 разів атакували три райони Дніпропетровської області, застосовуючи артилерію та безпілотники. На щастя, минулося без постраждалих.