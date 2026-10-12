Фото: ОВА

У ніч на 12 жовтня російські війська понад 10 разів атакували три райони Дніпропетровської області, застосовуючи артилерію та безпілотники

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Петриківській та Миколаївській громадах Дніпровського району через ворожі удари сталися пожежі. У Павлограді понівечено підприємство. На Нікопольщині під вогнем опинилися райцентр, Марганецька та Покровська громади, де пошкоджені багатоквартирні будинки й автомобілі.

На щастя, скрізь минулося без постраждалих.

Нагадаємо, у Пісочині на Харківщині внаслідок ракетного удару РФ загинули троє людей: 16-річний хлопець, 19-річна дівчина та 51-річна жінка. Щонайменше 22 людини постраждали.