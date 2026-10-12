817 ударов за сутки: Россия накрыла 57 населенных пунктов Запорожской области

Фото: Совет обороны Запорожской области

За прошедшие сутки российские войска нанесли 817 ударов по 57 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеской атаки по Запорожью один человек получил ранения.

Оккупанты применили разные виды вооружения:

21 авиаудар – по Кушугуму, Камышувахе, Юлиевке, Новорозовке и другим населенным пунктам;

626 атак БпЛА, преимущественно FPV-дронов – по Запорожью и десяткам населенных пунктов области;

4 обстрела из РСЗО – по Новояковловке, Таврическому, Красному Криницу и Егоровке;

166 артиллерийских ударов – по населенным пунктам области.

За сутки поступило 47 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 12 октября российские войска более 10 раз атаковали три района Днепропетровской области, применяя артиллерию и беспилотники. К счастью, обошлось без пострадавших.