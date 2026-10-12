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12 жовтня 2026, 07:43

Росіяни вночі атакували Ізюм: пошкоджені будинки та електромережі, є постраждалий

12 жовтня 2026, 07:43
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Близько опівночі 12 жовтня російські війська завдали удару по місту Ізюм на Харківщині

Про це повідомила Ізюмська МВА, передає RegioNews.

За попередніми даними, окупанти застосували баражуючий боєприпас типу S-8000 "Бандероль".

Влучання зафіксовано в дорогу у північній частині міста поблизу житлової забудови. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені близько 15 приватних будинків та одна багатоповерхівка. Крім того, понівечені електромережі, через що без світла залишилися абоненти кількох вулиць, а також інтернет-лінія.

Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина, їй надали необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, у Пісочині на Харківщині внаслідок ракетного удару РФ загинули троє людей: 16-річний хлопець, 19-річна дівчина та 51-річна жінка. Щонайменше 22 людини постраждали.

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