Терор Херсонщини дронами та артилерією: через російські атаки постраждали 4 людей

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Упродовж 7 жовтня російські військові атакували населені пункти Херсонщини ствольною артилерією та безпілотниками різних типів. Станом на 17:30 внаслідок російських обстрілів постраждали четверо цивільних

Про це повідомили в прокуратурі Херсонської області, передає RegioNews .

У Херсоні двоє чоловіків отримали поранення внаслідок скидання вибухівки з російських дронів. Ще одна цивільна людина постраждала через артилерійський обстріл міста.

У Білозерці внаслідок атаки російського безпілотника також постраждав цивільний.

Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, а також автотранспорт.

За фактами атак російських військових органи прокуратури Херсонської області розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори спільно зі слідчими поліції документують наслідки атак та збирають докази воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ.

Нагадаємо, що у Солом’янському районі Києва внаслідок падіння уламків після атаки російських військ 7 жовтня загорівся п’ятиповерховий житловий будинок. Попередньо, одна людина постраждала.