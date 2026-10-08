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08 жовтня 2026, 07:03

Росія атакувала багатоповерхівку в Києві: загинули двоє людей

08 жовтня 2026, 07:03
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Фото: Telegram/Insider ua
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Ввечері 7 жовтня російські війська атакували багатоповерховий житловий будинок у Деснянському районі Києва

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок удару сталася пожежа та часткове руйнування конструкцій на рівні 10-го поверху.

Під час ліквідації наслідків атаки в одній із пошкоджених квартир рятувальники виявили тіла двох загиблих людей.

За даними ДСНС, із будинку врятували 22 людей, серед них – 8 дітей. Ще четверо людей постраждали, зокрема двоє дітей.

Психологи ДСНС надали психологічну допомогу 12 мешканцям пошкодженого будинку.

Рятувальники продовжують роботи з ліквідації наслідків російської атаки.

Нагадаємо, також раніше ввечері 7 жовтня в Києві внаслідок падіння безпілотника у дворі житлового будинку на Оболоні загинули двоє людей. Крім того, шестеро жителів постраждали: у них осколкові поранення, у одного чоловіка травматична ампутація ноги.

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