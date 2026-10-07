У Запоріжжі російський дрон атакував автомобіль саперів ДСНС

Фото: ДСНС

У Запоріжжі 7 жовтня російський безпілотник прицільно атакував службовий автомобіль саперів ДСНС, які прямували на виконання завдання

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

Піротехніки вчасно помітили загрозу та встигли залишити транспорт безпосередньо перед ударом.

За даними ДСНС, особовий склад не постраждав. Внаслідок атаки пошкоджений лише службовий автомобіль.

У службі наголошують, що сапери ДСНС щодня працюють в умовах високого ризику, очищаючи українську територію від вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що до 18 людей, серед яких четверо дітей, зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по Прилуках на Чернігівщині 7 жовтня.