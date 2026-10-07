Росіяни атакували Дніпропетровщину майже 30 разів
7 жовтня російські окупанти вчергове атакували Дніпропетровську область. Стались пожежі
Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА, передає RegioNews.
Майже 30 разів за останню добу ворог атакував територію Дніпропетровщини. Росіяни використовували дрони та артилерію.
Від обстрілів постраждали Нікополь, Покровська, Марганецька, Томаківська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені приватні будинки, інфраструктура, торгівельний павільйон.
Зокрема, у Зеленодольській громаді на Криворіжжі сталася пожежа.
Нагадаємо, раніше ворог атакував один із мостів через Дніпро у Запоріжжі. Через наслідки атаки рух мостом тимчасово перекритий.
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