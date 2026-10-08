Россияне нанесли 970 ударов по Запорожской области: три человека ранены

Фото: Совет обороны Запорожской области

За прошедшие сутки российские войска нанесли 970 ударов по 58 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак три человека получили ранения.

Российские военные осуществили 21 авиаудар по Запорожью, Кушугуму, Камышувахе, Новониколаевке, Новорозовке, Сергеевке, Новосолоном, Васильковом, Таврическом, Мировке, Веселом, Одаровке, Заливном, Орехове, Красном Яру, Вольнянце, Преображенском.

Также оккупанты применили 775 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV. Под ударом оказались Запорожье, Вольнянск, Малокатериновка, Кушугум, Камышеваха и десятки других населенных пунктов области.

Кроме того, зафиксирован один обстрел из реактивной системы залпового огня по Запасному и 173 артиллерийских удара по населенным пунктам области.

В результате обстрелов повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. В общем поступило 84 сообщения о повреждениях.

Напомним, в течение 7 октября оккупанты почти 30 раз атаковали территорию Днепропетровщины. Россияне использовали дроны и артиллерию. Повреждены частные дома, инфраструктура, торговый павильон.