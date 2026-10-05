891 удар за добу: на Запоріжжі загинули двоє людей, ще двоє постраждали
Упродовж минулої доби окупанти завдали 891 удар по 52 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, дві людини загинули, ще двоє дістали поранення.
За даними обласної влади, російські війська здійснили:
- 25 авіаударів по населених пунктах області;
- 719 атак безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами;
- 2 обстріли з реактивних систем залпового вогню;
- 145 артилерійських ударів.
Під ударами перебували Запоріжжя, Оріхів, Степногірськ, Приморське, Гуляйпільське, Новоандріївка, Преображенка, Мала Токмачка та десятки інших населених пунктів.
Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури. Загалом надійшло 40 повідомлень про пошкодження.
Нагадаємо, російські війська протягом 4 жовтня атакували Херсон та область безпілотниками. Унаслідок ударів поранені троє людей, двоє з них – в обласному центрі.