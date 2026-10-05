18:06  04 октября
Смертельное ДТП в Прикарпатье: 27-летний водитель ВАЗ погиб на месте
07:39  05 октября
Под Киевом водитель Ford напал на патрульных с саперной лопатой
08:45  05 октября
В Днепропетровской области 19-летний водитель авто сбил четырех подростков
UA | RU
UA | RU
05 октября 2026, 07:19

891 удар за сутки: на Запорожье погибли два человека, еще двое пострадали

05 октября 2026, 07:19
Читайте також українською мовою
Фото: Совет обороны Запорожской области
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 891 удар по 52 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, два человека погибли, еще двое получили ранения.

По данным областных властей, российские войска осуществили:

  • 25 авиаударов по населенным пунктам области;
  • 719 атак беспилотниками разных модификаций, преимущественно FPV-дронами;
  • 2 обстрела из реактивных систем залпового огня;
  • 145 артиллерийских ударов.

Под ударами находились Запорожье, Орехов, Степногорск, Приморское, Гуляйпольское, Новоандреевка, Преображенка, Малая Токмачка и десятки других населенных пунктов.

В результате обстрелов повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. В общем поступило 40 сообщений о повреждениях.

Напомним, российские войска в течение 4 октября атаковали Херсон и область беспилотниками. В результате ударов ранены три человека, двое из них – в областном центре.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы погибшие Запорожье Запорожская область российская армия
Россияне ударили ракетами по Харькову: погиб человек, еще шестеро ранены
05 октября 2026, 07:01
Российская атака вызвала пожар на кровле новостройки в Киеве
04 октября 2026, 11:27
В Кировоградской области из-за падения дрона погиб мужчина, ранена женщина
03 октября 2026, 18:21
Все новости »
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
Шесть областей Украины частично остались без света
05 октября 2026, 10:11
В Днепропетровской области военные ТЦК попали в ДТП
05 октября 2026, 09:57
"Ника" против реактивных "шахедов": Зеленский рассказал о новой ракете
05 октября 2026, 09:50
На Сумщине ночью в результате ударов дронов произошли пожары
05 октября 2026, 09:43
В Киеве пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона многоэтажки
05 октября 2026, 09:29
В Одессе из-за аварии без света остались три района
05 октября 2026, 09:28
Россияне атаковали Харьковщину: один человек погиб, 12 пострадали
05 октября 2026, 09:13
Оккупанты продвинулись на Запорожье – DeepState
05 октября 2026, 09:07
Удары по Киевщине: в двух районах повреждены дома и автомобили
05 октября 2026, 08:54
РФ ударила "Бандеролями" по Николаеву: повреждены склады и автомобили, есть пострадавший
05 октября 2026, 08:51
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Все публикации »
Валерий Чалый
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »