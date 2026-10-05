891 удар за сутки: на Запорожье погибли два человека, еще двое пострадали

Фото: Совет обороны Запорожской области

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 891 удар по 52 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, два человека погибли, еще двое получили ранения.

По данным областных властей, российские войска осуществили:

25 авиаударов по населенным пунктам области;

719 атак беспилотниками разных модификаций, преимущественно FPV-дронами;

2 обстрела из реактивных систем залпового огня;

145 артиллерийских ударов.

Под ударами находились Запорожье, Орехов, Степногорск, Приморское, Гуляйпольское, Новоандреевка, Преображенка, Малая Токмачка и десятки других населенных пунктов.

В результате обстрелов повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. В общем поступило 40 сообщений о повреждениях.

Напомним, российские войска в течение 4 октября атаковали Херсон и область беспилотниками. В результате ударов ранены три человека, двое из них – в областном центре.