Росіяни атакували Херсон і область дронами: троє людей поранені

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Російські війська протягом дня атакували Херсон та область безпілотниками. Унаслідок ударів поранені троє людей, двоє з них — у Херсоні

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, передає RegioNews .

Близько 08:00 російські військові атакували з безпілотника Центральний район Херсона. Внаслідок удару постраждав 67-річний чоловік.

"Орієнтовно о 08:00 російські військові атакували з безпілотника Центральний район Херсона. Під ворожий удар потрапив 67-річний чоловік. У нього вибухова травма та осколкові поранення руки. Потерпілому надають необхідну меддопомогу", — повідомили у Херсонській ОВА.

Близько 10:00 російські військові атакували з дрона 65-річного чоловіка у Корабельному районі Херсона. Постраждалого доставили до лікарні. Медики діагностували у нього мінно-вибухову травму та осколкові поранення ніг.

Також медична допомога знадобилася медсестрі одного з медичних закладів Білозерки, яка постраждала напередодні внаслідок російського обстрілу.

51-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та струс головного мозку. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Таким чином, унаслідок російських атак на Херсон та область поранені троє людей.

Нагадаємо, що уночі російські безпілотники атакували Бориспільський район Київської області. Внаслідок атаки пошкоджені шість приватних будинків, автомобіль, церква, початкова школа, кафе та медичний заклад. Люди не постраждали.