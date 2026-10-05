Росіяни вдарили ракетами по Харкову: загинула людина, ще шестеро поранені
Уночі 5 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Індустріальному району Харкова. Одна людина загинула, ще шестеро постраждали
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілу виникла пожежа. Горіли приміщення двоповерхової адміністративної будівлі, автомобілі та сміття. Рятувальники оперативно ліквідували займання.
Також пошкоджено житлові та адміністративно-виробничі будівлі й автомобілі.
До ліквідації наслідків атаки залучили рятувальників, піротехніків і психологів ДСНС, співробітників Національної поліції, медиків, волонтерів та комунальні служби міста.
На місці тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару.
Нагадаємо, російські війська протягом минулого тижня застосували проти України понад 1900 ударних безпілотників, 1700 авіабомб і 25 ракет. Серед основних цілей російських атак були житлові будинки та критична інфраструктура – об'єкти, які забезпечують повсякденне життя людей.