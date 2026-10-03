Фото: ДСНС

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович та ДСНС, передає RegioNews.

Під час повітряної тривоги у місті Гайворон внаслідок падіння російського БпЛА на дорогу загинув чоловік. Також постраждала жінка, її доставили до лікарні.

На місці падіння уламків виникло займання сухої трави на площі 100 кв. м, яке рятувальники вже ліквідували.

Нагадаємо, окупанти завдали двох ударів реактивними безпілотниками по місту Ізюм на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали чотири людини.