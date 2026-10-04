Російська атака спричинила пожежу на покрівлі новобудови у Києві
У Києві рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок російської атаки 3 жовтня. Загоряння сталося на покрівлі незаселеної чотириповерхової новобудови
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
"3 жовтня внаслідок чергового російського обстрілу на покрівлі незаселеної чотириповерхової новобудови виникла пожежа. Вогнеборці оперативно ліквідували займання", — йдеться у повідомленні ДСНС.
Рятувальники оперативно прибули на місце та загасили пожежу.
За уточненням ДСНС, внаслідок події ніхто не загинув і не постраждав.
Нагадаємо, що у Дніпрі російські військові атакували приміщення компанії зв’язку. На місці працюють екстрені служби.
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