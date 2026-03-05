Росіяни вербують підлітків на диверсії у вигляді гри - поліція Запоріжжя

Фото: Нацполіція

Російські спецслужби активно використовують українських дітей для диверсій. Наприклад, для підпалів військових автівок, адміністративних будівель та об'єктів критичної інфраструктури

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Виконувач обов`язків начальника відділу ювенальної превенції УПД ГУНП в Запорізькій області Василь Говтва розповів, що росіяни вербують українських дітей через соціальні мережі та месенджери. Є також ситуації, коли це відбувається через онлайн-ігри: наприклад, в тематичних чатах геймерів.

"У тематичних групах або чатах для геймерів ворог прописує, як можна заробити "легкі" гроші. Наприклад, сфотографувати об'єкти критичної інфраструктури, розклеїти листівки тощо. Злочинні дії подаються як елементи гри або квести в реальному житті. Вони вигадують рівні, щоб врешті решт дитина вчинила злочин, наприклад, підпал військового авта", - каже Василь Говтва.

За словами правоохоронця, російські спецслужби шукають вразливих підлітків. Нерідко вони можуть вдавати з себе друзів, а також вдаватися до шантажу.

Нагадаємо, раніше у Харкові судили підлітка за пособництво до вчинення терористичного акту. Виявилось, що він вербував однолітків для роботи на росіян.