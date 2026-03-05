19:36  05 березня
Завтра в Україні буде хмарно, місцями пройде сніг з дощем
18:14  05 березня
Пальне на заправках може подорожчати до 150 грн за літр
16:31  05 березня
В Києві посеред дня викрали людину
05 березня 2026, 20:25

Росіяни вербують підлітків на диверсії у вигляді гри - поліція Запоріжжя

05 березня 2026, 20:25
Фото: Нацполіція
Російські спецслужби активно використовують українських дітей для диверсій. Наприклад, для підпалів військових автівок, адміністративних будівель та об'єктів критичної інфраструктури

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Виконувач обов`язків начальника відділу ювенальної превенції УПД ГУНП в Запорізькій області Василь Говтва розповів, що росіяни вербують українських дітей через соціальні мережі та месенджери. Є також ситуації, коли це відбувається через онлайн-ігри: наприклад, в тематичних чатах геймерів.

"У тематичних групах або чатах для геймерів ворог прописує, як можна заробити "легкі" гроші. Наприклад, сфотографувати об'єкти критичної інфраструктури, розклеїти листівки тощо. Злочинні дії подаються як елементи гри або квести в реальному житті. Вони вигадують рівні, щоб врешті решт дитина вчинила злочин, наприклад, підпал військового авта", - каже Василь Говтва.

За словами правоохоронця, російські спецслужби шукають вразливих підлітків. Нерідко вони можуть вдавати з себе друзів, а також вдаватися до шантажу.

Нагадаємо, раніше у Харкові судили підлітка за пособництво до вчинення терористичного акту. Виявилось, що він вербував однолітків для роботи на росіян.

підлітки російські агенти Запорізька область
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Кличко позачергово скликає Київраду: названа причина
05 березня 2026, 20:56
На Росії засудили до 13 років дружину загиблого захисника Маріуполя
05 березня 2026, 20:40
Країни ЄС заблокували прискорений вступ України
05 березня 2026, 20:39
Українські військові показали відео знищення російського вертольота Ка-27 у Чорному морі
05 березня 2026, 20:19
Виробника води "Карпатська джерельна" оштрафували майже на 10 мільйонів
05 березня 2026, 20:09
Трамп знову звинуватив Зеленського у небажанні завершувати війну
05 березня 2026, 19:58
На Дніпропетровщині чоловік атакував знайомого ножем у груди
05 березня 2026, 19:55
В СБУ прокоментували бронювання власників популярних Telegram-каналів
05 березня 2026, 19:19
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
