ЗАЕС знову має дві лінії живлення: МАГАТЕ підтвердило

Окупована російською армією Запорізька атомна електростанція знову має дві лінії зовнішнього живлення

Про це пише "Справжнє" із посиланням на Міжнародне агентство з атомної енергії, передає RegioNews.

Енергетики в рамках локального припинення вогню відремонтували резервну лінію живлення "Феросплавна-1" напругою 330 кВ. Нині її підключили до станції.

Таким чином ЗАЕС знову може отримувати електроенергію від об'єднаної енергосистеми України по двох лініях.

"Додаткова лінія електропередач поза майданчиком посилює ядерну безпеку та захист", – зазначив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Раніше повідомлялося, Запорізька АЕС пережила 11-й блекаут під час окупації – обидві лінії зовнішнього електроживлення відключилися з різницею у 20 хвилин, а під час випробувань аварійного дизель-генератора з його димової труби вирвалося полум'я висотою кілька метрів.

ЗАЕС під окупацією Росії

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) – найбільша в Європі АЕС за встановленою потужністю. Розташована в місті Енергодар Запорізької області.

4 березня 2022 року – російські війська захопили ЗАЕС під час штурму Енергодара. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території навчально-тренувального центру.

Після захоплення персонал станції працює під тиском, фактично у заручниках, але підтримує роботу об'єктів для запобігання катастрофі.

Станція не постачає електроенергію в українську енергомережу з осені 2022 року.

Спроби Росії створити "дочірню" структуру для керування станцією не визнаються жодною міжнародною організацією.