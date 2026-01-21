Запорізька область під масованим обстрілом: 4 загиблих, 6 поранених

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атак четверо людей загинули, шестеро поранені.

Впродовж доби війська РФ авдали:

19 авіаударів,

4 обстріли з РСЗВ,

303 артилерійські удари.

Окрім того, окупанти використали 423 БпЛА по населених пунктах Запорізької області, уражено міста та села від Запоріжжя до Гуляйполя та Степногірська.

Надійшло 76 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 21 січня російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Пошкоджені 9 приватних і 5 багатоквартирних будинків, адмінбудівля та авто. Крім того, росіяни атакували безпілотниками Васильківську і Роздорську громади Синельниківського району.