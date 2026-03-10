На Дніпропетровщині житловий будинок згорів ущент

Фото з відкритих джерел

Пожежа сталась 9 березня в селі Романки Синельниківського району. Займання було у житловому будинку

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Коли рятувальники прибули на місце інциденту, полум'я охопило дах одноповерхового житлового будинку та майно всередині на площі 70 квадратних метрів. Оселя була випалена практично вщент.

На щастя, ніхто з людей не постраждав. Фахівці будуть встановлювати причину пожежі.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині сталась пожежа через неполадку опалення. Підлітки розтоплювали піч у нежитловому будинку. Іскра потрапила на ємність із бензином. Внаслідок цього стався спалах газоповітряної суміші. Усіх постраждалих госпіталізовано.