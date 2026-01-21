Росіяни атакували Дніпровський район Херсона: постраждав чоловік
У вівторок, 20 січня, близько 22:00 російські окупанти вчергове обстріляли Дніпровський район Херсона з безпілотних літальних апаратів
Про повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Внаслідок атаки постраждав 52-річний чоловік. Він отримав вибухову травму та уламкове поранення руки.
Постраждалий перебуває під наглядом медиків.
Нагадаємо, 18 січня російські загарбники пошкодили один із навчальних закладів у Дніпровському районі Херсона. Вдень ворожий снаряд влучив у дах – були вибиті багато вікон.
