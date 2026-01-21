20:57  20 січня
Жителі Полтави вийшли на мітинг через відключення світла
17:05  20 січня
Уродженець Миколаєва став найкращим спортсменом Європи за підсумками 2025 року
14:25  20 січня
Морози в Україні почнуть послаблюватися
21 січня 2026, 07:11

Росіяни атакували Дніпровський район Херсона: постраждав чоловік

21 січня 2026, 07:11
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У вівторок, 20 січня, близько 22:00 російські окупанти вчергове обстріляли Дніпровський район Херсона з безпілотних літальних апаратів

Про повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Внаслідок атаки постраждав 52-річний чоловік. Він отримав вибухову травму та уламкове поранення руки.

Постраждалий перебуває під наглядом медиків.

Нагадаємо, 18 січня російські загарбники пошкодили один із навчальних закладів у Дніпровському районі Херсона. Вдень ворожий снаряд влучив у дах – були вибиті багато вікон.

