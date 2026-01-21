Росіяни вночі завдали ракетного удару по Кривому Рогу: пошкоджені будинки
В ніч на 21 січня російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Кривому Розі пошкоджені 9 приватних і 5 багатоквартирних будинків, адмінбудівля та авто.
Крім того, росіяни атакували безпілотниками Васильківську і Роздорську громади Синельниківського району.
Внаслідок ударів пошкоджені три приватні оселі, виникли пожежі. Загинули 77-річний чоловік та 72-річна жінка. Постраждала 53-річна жінка, її госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, 20 січня близько 22:00 російські окупанти вчергове атакували безпілотниками Херсон. Загарбники поцілили по Дніпровському району міста.
