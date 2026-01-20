Буданов заявив, що Україна на шляху до "вирішення війни"
Україна перебуває на шляху до кардинального вирішення війни, однак про швидкий мир поки що не йдеться
Про це сказав під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі керівник Офісу президента України Кирило Буданов 20 січня, передає RegioNews із посиланням на ТСН.
"Я хочу сподіватися, що ми все ж таки на шляху до кардинального вирішення нашої війни, яка, ще раз хотів би всім нагадати, є найкривавішою і найжахливішою війною на території Європи після завершення Другої світової. І точно однією з найбільш кривавих за всю поствоєнну історію світу", – заявив він.
При цьому Буданов зазначив, що попри наявні зрушення, жодних гарантій швидкого завершення війни немає.
"Ми рухаємось. І стриманий оптимізм – це той термін, який я би використав для чіткого окреслення цієї ситуації", – підкреслив керівник ОП.
Раніше Зеленський прокоментував можливість відправки українських військових до Гренландії. На його думку, це дефіцитне питання, особливо під час повномасштабної війни із РФ.