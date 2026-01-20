20:57  20 січня
Жителі Полтави вийшли на мітинг через відключення світла
17:05  20 січня
Уродженець Миколаєва став найкращим спортсменом Європи за підсумками 2025 року
14:25  20 січня
Морози в Україні почнуть послаблюватися
20 січня 2026, 20:40

Буданов заявив, що Україна на шляху до "вирішення війни"

20 січня 2026, 20:40
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Україна перебуває на шляху до кардинального вирішення війни, однак про швидкий мир поки що не йдеться

Про це сказав під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі керівник Офісу президента України Кирило Буданов 20 січня, передає RegioNews із посиланням на ТСН.

"Я хочу сподіватися, що ми все ж таки на шляху до кардинального вирішення нашої війни, яка, ще раз хотів би всім нагадати, є найкривавішою і найжахливішою війною на території Європи після завершення Другої світової. І точно однією з найбільш кривавих за всю поствоєнну історію світу", – заявив він.

При цьому Буданов зазначив, що попри наявні зрушення, жодних гарантій швидкого завершення війни немає.

"Ми рухаємось. І стриманий оптимізм – це той термін, який я би використав для чіткого окреслення цієї ситуації", – підкреслив керівник ОП.

Раніше Зеленський прокоментував можливість відправки українських військових до Гренландії. На його думку, це дефіцитне питання, особливо під час повномасштабної війни із РФ.

