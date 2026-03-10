У Миколаєві на переході збили двох жінок: поліція шукає свідків ДТП

Фото: поліція

ДТП у Миколаєві сталася 9 березня близько 18:30 в районі перехрестя вулиць Марка Кропивницького та Громадянської

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

47-річний водій Skoda Fabia збив двох жінок, які переходили дорогу по "зебрі". Внаслідок наїзду 54-річна та 55-річна жінки отримали травми, їх госпіталізували.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ. Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортом.

Поліція просить очевидців, які мають будь-яку інформацію про обставини ДТП, звернутись за телефонами: 063 621 46 34 або 102.

