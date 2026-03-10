На Сумщині п'яний працівник лісгоспу на службовому авто збив 15-річну дівчину
ДТП сталася 7 березня близько 19:30 у місті Кролевець Сумської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.
Посадовець керував службовим автомобілем та наїхав на 15-річну дівчину, яка йшла узбіччям дороги. Попереднє освідування показало, що водій перебував за кермом пʼяним.
Внаслідок ДТП дівчина отримала тяжкі травми – вона перебуває у лікарні.
Працівники ДБР затримали інженера з охорони та захисту лісу філії Північного лісового фонду держпідприємства "Ліси України".
Фігуранту оголосили підозру. Йому загрожує до 8 років увʼязнення.
