13:29  10 березня
12:55  10 березня
10:26  10 березня
На Тернопільщині 33-річний чоловік загинув, підірвавшись на боєприпасі в лісі
10 березня 2026, 11:59

На Сумщині п'яний працівник лісгоспу на службовому авто збив 15-річну дівчину

10 березня 2026, 11:59
Фото: ДБР
ДТП сталася 7 березня близько 19:30 у місті Кролевець Сумської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Посадовець керував службовим автомобілем та наїхав на 15-річну дівчину, яка йшла узбіччям дороги. Попереднє освідування показало, що водій перебував за кермом пʼяним.

Внаслідок ДТП дівчина отримала тяжкі травми – вона перебуває у лікарні.

Працівники ДБР затримали інженера з охорони та захисту лісу філії Північного лісового фонду держпідприємства "Ліси України".

Фігуранту оголосили підозру. Йому загрожує до 8 років увʼязнення.

Нагадаємо, ввечері 23 лютого на Черкащині пʼяна водійка Mercedes-Benz збила пішохода й намагалася втекти, але застрягла в снігу. Внаслідок ДТП 21-річний юнак отримав травми, його госпіталізували.

На Херсонщині росіяни вбили пенсіонерку вибухівкою
10 березня 2026, 15:25
На Волині затримали місцевого жителя, який за $10 тисяч організував нелегальне переправлення чоловіків за кордон
10 березня 2026, 15:25
На Київщині надзвичайники врятували дівчину-підлітка з даху багатоповерхівки
10 березня 2026, 14:56
Будапешт не поверне Україні $80 млн: що каже угорський уряд
10 березня 2026, 14:51
У Дніпрі викрили "тіньовий" продаж паливних талонів на 218 млн грн
10 березня 2026, 14:26
Рада провалила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ
10 березня 2026, 13:56
Удар по Слов'янську: вже 4 загиблих і 16 поранених
10 березня 2026, 13:45
10 березня 2026, 13:29
"Коли повернеться з фронту?": як правильно підтримати дитину захисника або захисниці
10 березня 2026, 13:20
10 березня 2026, 12:55
