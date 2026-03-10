Фото: ДБР

ДТП сталася 7 березня близько 19:30 у місті Кролевець Сумської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Посадовець керував службовим автомобілем та наїхав на 15-річну дівчину, яка йшла узбіччям дороги. Попереднє освідування показало, що водій перебував за кермом пʼяним.

Внаслідок ДТП дівчина отримала тяжкі травми – вона перебуває у лікарні.

Працівники ДБР затримали інженера з охорони та захисту лісу філії Північного лісового фонду держпідприємства "Ліси України".

Фігуранту оголосили підозру. Йому загрожує до 8 років увʼязнення.

