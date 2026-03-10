Вчила ухилянтів, як поводитися на ВЛК: у Дніпрі колишня військова видавала фальшиві довідки

Фото: ДБР

У Дніпрі викрили колишню військову лікарку. Відомо, що вона продавала фальшиві довідки про непридатність до служби

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

У Дніпрі колишня військова лікарка організувала схему. Після звільнення з госпіталю вона почала продавати військовозобов'язаним фіктивні довідки, вигадані діагнози та інші медичні документи. Таким чином чоловіки могли отримати статус непридатних або обмежено придатними до військової служби.

Також жінка інструктувала "клієнтів", як потрібно поводитися на військово-лікарській комісії. Вона радила приходити у простому одязі, поводитися стримано та не демонструвати достаток. Крім того, вона рекомендувала залишати вдома дорогі речі. Наприклад, iPhone.

В одному з випадків вона обіцяла чоловіку оформити непридатність до військової служби. Свою "послугу" колишня військова лікарка оцінила в 20 тисяч доларів.

Правоохоронці повідомили їй про підозру, а також обрано захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Тепер їй зарожує покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Київській області затримали начальника відділу одного із районних ТЦК. Його підозрюють у вимаганні 4000 доларів за "вирішення" питання із мобілізацією.