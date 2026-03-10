ГО "Захист Держави. Хмельницький"

У Хмельницькому відбувся Форум ветеранських можливостей. Захід зібрав близько 300 учасників з усієї області

Про це повідомляє пресслужба ГО "Захист Держави. Хмельницький", передає RegioNews.

Програма форуму складалася з трьох тематичних панелей:

Мотивація: ветерани, які вже пройшли шлях ресоціалізації, ділилися власним успішним досвідом.

Інституційна підтримка: обговорення доступних ресурсів та інструментів допомоги ветеранам.

Бізнес: презентація ветеранських підприємницьких ініціатив та виставка проєктів, створених колишніми військовими.

Під час заходу учасники мали змогу поставити прямі запитання очільниці ГО "Захист держави" Оксані Каденко щодо актуальних проблем та отримати консультації.

Метою форуму стало створення майданчика для обміну досвідом та розвитку ветеранської спільноти в регіоні.

