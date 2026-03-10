У Хмельницькому відбувся форум для ветеранів: обговорили бізнес та адаптацію
У Хмельницькому відбувся Форум ветеранських можливостей. Захід зібрав близько 300 учасників з усієї області
Про це повідомляє пресслужба ГО "Захист Держави. Хмельницький", передає RegioNews.
Програма форуму складалася з трьох тематичних панелей:
- Мотивація: ветерани, які вже пройшли шлях ресоціалізації, ділилися власним успішним досвідом.
- Інституційна підтримка: обговорення доступних ресурсів та інструментів допомоги ветеранам.
- Бізнес: презентація ветеранських підприємницьких ініціатив та виставка проєктів, створених колишніми військовими.
Під час заходу учасники мали змогу поставити прямі запитання очільниці ГО "Захист держави" Оксані Каденко щодо актуальних проблем та отримати консультації.
Метою форуму стало створення майданчика для обміну досвідом та розвитку ветеранської спільноти в регіоні.
Раніще повідомлялося, що у Чернівцях планують створити "Простір Надії" – спеціальне місце пам’яті та підтримки для сімей військовослужбовців, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Росіяни скинули три авіабомби на центр Словʼянська: є загиблі та поранені
10 березня 2026, 11:43Особливості української демократії: як зовнішня загроза примирила різні табори
10 березня 2026, 11:18На Дніпропетровщині житловий будинок згорів ущент
10 березня 2026, 11:09Через удари РФ по енергооб'єктах знеструмлені споживачі у пʼяти областях – Міненерго
10 березня 2026, 10:50На Дніпропетровщині дитина провалилась під кригу
10 березня 2026, 10:38На Тернопільщині 33-річний чоловік загинув, підірвавшись на боєприпасі в лісі
10 березня 2026, 10:26На Чернігівщині знайшли залишки російської ракети
10 березня 2026, 10:13На Рівненщині п'яний чоловік вбив сусідку
10 березня 2026, 10:00Готувала новий удар РФ по ТЕЦ і оборонним підприємствам: у Києві затримали російську агентку
10 березня 2026, 09:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі блоги »