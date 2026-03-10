Фото: БЕБ

Правоохоронці викрили та припинили роботу трьох незаконних автозаправних станцій у Чернівецькій та Хмельницькій областях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

На цих АЗС здійснювали роздрібну реалізацію пального невідомого походження без необхідних дозвільних документів. Зокрема, були відсутні ліцензії на роздрібну торгівлю, сертифікати якості та документи щодо походження нафтопродуктів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 60 тис. літрів пального, 6 автозаправних колонок, 7 резервуарів для зберігання пального та 2 резервуари зі скрапленим газом. Крім того, вилучиои 35 тис. грн готівки, отриманої від реалізації пального.

Правоохоронці також вилучили документацію щодо придбання та реалізації нафтопродуктів, а також мобільні телефони фігурантів, причетних до незаконної роботи АЗС.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше правоохоронці припинили роботу двох незаконних автозаправних станцій у Полтавській та Харківській областях. АЗС працювали без ліцензій та сертифікатів.