09:30  21 января
Сынел прямо на глазах: в Днепре мужчина чуть не умер из-за неизвестного химиката
09:00  21 января
На Полтавщине произошел пожар: погиб человек
07:24  21 января
Золотые слитки в носках и цепочки в молитвеннике: буковинские таможенники задержали двух женщин
UA | RU
UA | RU
21 января 2026, 08:39

Запорожская область под массированным обстрелом: 4 погибших, 6 раненых

21 января 2026, 08:39
Читайте також українською мовою
Фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 749 атак по 34 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате атак четыре человека погибли, шесть ранены.

В течение суток войска РФ авдали:

  • 19 авиаударов,
  • 4 обстрела из РСЗО,
  • 303 артиллерийских удара.

Кроме того, оккупанты использовали 423 БпЛА по населенным пунктам Запорожской области, поражены города и села от Запорожья до Гуляйполя и Степногорска.

Поступило 76 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 21 января российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Повреждены 9 частных и 5 многоквартирных домов, админздание и авто. Кроме того, россияне атаковали беспилотниками Васильковскую и Роздорскую общины Синельниковского района.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожская область война атака погибшие раненые российская армия БПЛА РСЗВ Град авиабомба
Россияне ночью нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: повреждены дома
21 января 2026, 07:45
Россияне атаковали Днепровский район Херсона: пострадал мужчина
21 января 2026, 07:11
Буданов заявил, что Украина на пути к "решению войны"
20 января 2026, 20:40
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Укушенные люди и бешенство: в городе на Днепропетровщине критическая ситуация с беспризорными животными
21 января 2026, 10:00
Служба 112 будет передавать вызовы пожилых и маломобильных людей в соцслужбы
21 января 2026, 09:39
Сынел прямо на глазах: в Днепре мужчина чуть не умер из-за неизвестного химиката
21 января 2026, 09:30
Пьяные молодые люди на квадроциклах избили военного в центре Кременца – видео с места происшествия
21 января 2026, 09:18
Вражеские дроны массированно атаковали Одесщину: повреждены дома и проминфраструктура
21 января 2026, 09:12
На Полтавщине произошел пожар: погиб человек
21 января 2026, 09:00
РФ атаковала Украину почти сотней БПЛА и ракетой "Искандер": есть попадания на 11 локациях
21 января 2026, 08:56
На Закарпатье разыскали киевлянина, заблудившегося во время катания на лыжах на Драгобрате
21 января 2026, 08:49
В нескольких областях из-за обстрелов ввели аварийные отключения света
21 января 2026, 08:34
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »