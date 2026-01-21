Запорожская область под массированным обстрелом: 4 погибших, 6 раненых
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 749 атак по 34 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате атак четыре человека погибли, шесть ранены.
В течение суток войска РФ авдали:
- 19 авиаударов,
- 4 обстрела из РСЗО,
- 303 артиллерийских удара.
Кроме того, оккупанты использовали 423 БпЛА по населенным пунктам Запорожской области, поражены города и села от Запорожья до Гуляйполя и Степногорска.
Поступило 76 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Напомним, в ночь на 21 января российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Повреждены 9 частных и 5 многоквартирных домов, админздание и авто. Кроме того, россияне атаковали беспилотниками Васильковскую и Роздорскую общины Синельниковского района.