Фото: Запорожская ОВА

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате атак четыре человека погибли, шесть ранены.

В течение суток войска РФ авдали:

19 авиаударов,

4 обстрела из РСЗО,

303 артиллерийских удара.

Кроме того, оккупанты использовали 423 БпЛА по населенным пунктам Запорожской области, поражены города и села от Запорожья до Гуляйполя и Степногорска.

Поступило 76 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 21 января российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Повреждены 9 частных и 5 многоквартирных домов, админздание и авто. Кроме того, россияне атаковали беспилотниками Васильковскую и Роздорскую общины Синельниковского района.