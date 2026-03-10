13:29  10 березня
Рада не підтримала позбавлення Сергія Бубки державних нагород
12:55  10 березня
У Києві псевдо-СБУ виманили в пенсіонерів мільйони
10:26  10 березня
На Тернопільщині 33-річний чоловік загинув, підірвавшись на боєприпасі в лісі
10 березня 2026, 12:55

У Києві псевдо-СБУ виманили в пенсіонерів мільйони

10 березня 2026, 12:55
Фото з відкритих джерел
У Києві шахраї виманили в пенсіонерів понад 8 мільйонів гривень. Аферисти прикидались працівниками СБУ

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У столиці підозру в шахрайстві отримали чотири особи. Це жителі Київської та Харківської областей віком від 23 до 29 років. Вони шукали пенсіонерів, обіцяючи перевірити чи не пов’язані їх заощадження з країною-агресоркою.

62-річній жінці аферисти повідомили, що нібито СБУ перевіряє її гроші на причетність до РФ. Для цього вона начебто повинна надати всі заощадження, які після перевірки будуть повернуті їй. Пенсіонерка довірилась так званому "агенту" та передала йому понад 59 тисяч доларів та близько 5 тисяч євро. Це близько 2 мільйонів 800 тисяч гривень.

Відомо, що за аналогічною схемою жертвами шахраїв стали, ще 3 жінки віком 78, 81 та 88 років, які віддали шахраям понад 1 мільйон 300 тисяч гривень, 3 мільйони 100 тисяч гривень, 1 мільйон 400 тисяч гривень. Коли аферисти отримували гроші, вони перераховували їх на криптогаманці.

"Так, двоє з підозрюваних виконували роль кур’єрів, які забирали гроші, один контролював цих кур’єрів, четвертий спільник займався підбором людей, які контролюватимуть, щоб кур’єри не зникли з грошима", - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше шахраї виманили 40 тисяч гривень у жителя Тернопільщини під приводом участі у неіснуючій програмі.

09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
