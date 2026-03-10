У Києві псевдо-СБУ виманили в пенсіонерів мільйони

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У столиці підозру в шахрайстві отримали чотири особи. Це жителі Київської та Харківської областей віком від 23 до 29 років. Вони шукали пенсіонерів, обіцяючи перевірити чи не пов’язані їх заощадження з країною-агресоркою.

62-річній жінці аферисти повідомили, що нібито СБУ перевіряє її гроші на причетність до РФ. Для цього вона начебто повинна надати всі заощадження, які після перевірки будуть повернуті їй. Пенсіонерка довірилась так званому "агенту" та передала йому понад 59 тисяч доларів та близько 5 тисяч євро. Це близько 2 мільйонів 800 тисяч гривень.

Відомо, що за аналогічною схемою жертвами шахраїв стали, ще 3 жінки віком 78, 81 та 88 років, які віддали шахраям понад 1 мільйон 300 тисяч гривень, 3 мільйони 100 тисяч гривень, 1 мільйон 400 тисяч гривень. Коли аферисти отримували гроші, вони перераховували їх на криптогаманці.

"Так, двоє з підозрюваних виконували роль кур’єрів, які забирали гроші, один контролював цих кур’єрів, четвертий спільник займався підбором людей, які контролюватимуть, щоб кур’єри не зникли з грошима", - розповіли в прокуратурі.

