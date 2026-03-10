"Коли повернеться з фронту?": як правильно підтримати дитину захисника або захисниці

Фото з відкритих джерел

Коли дитина чекає на батьків із фронту, її світ стає крихким. Питання «А коли тато чи мама приїде?», «Чому він довго не дзвонить?», «А їм там страшно?» - можуть ранити сильніше за будь-що інше

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Головне правило - не обманювати і не відмовчуватись. Діти дуже емоційно відчувають фальш, і це породжує ще більше страху. Однак правда має бути дозованою.

Наприклад, для дітей молодшого віку можна пояснити так: "Тато чи мама зараз захищає наш сон. Він як супергерой, але справжній. У нього є важлива робота - берегти наш дім". Для старших дітей можна дати більше деталей, але уникати натуралізму. "Там небезпечно, але тато чи мама - професіонал, він знає, як себе берегти, і він там з надійними друзями".

Ще одне важливе правило. Не намагайтеся відволікти дитину іграшками чи солодощами в той момент, коли вона сумує за татом-захисником. Дайте їй можливість посумувати. Можна сказати дитині: "Я бачу, що ти сумуєш. Я теж дуже сумую. Давай посумуємо разом". Обійміть дитину. Психологічно це означає - я витримаю твій біль, ти не один.

Наступне. Діти можуть запитувати: "А тата чи маму не вб’ють?". Тут варто уникати короткої відповіді: "Ні, ніколи". Доречніше буде пояснити: "Наші військові роблять усе, щоб бути в безпеці. У тата чи мами є бронежилет, засоби захисту і найкращі побратими. Вони дуже хочуть повернутися додому, і це дає їм сили бути обережними".

На запитання "Чому тато чи мама довго не дзвонять?" доречно пояснювати, що там, де вони зараз, іноді вимикають інтернет або зв'язок, щоб ворог їх не помітив. Щойно з’явиться можливість - тато чи мама обов’язково дасть знати.

Чекання не має бути пасивним. Перетворіть його на дію. Це дає дитині відчуття контролю над ситуацією. Ефективними можуть стати такі ритуали:

Створіть символічну скриньку "Для тата чи мами". Складайте туди малюнки, цікаві камінчики чи листочки і квіточки з прогулянки, записи про те, що сталося за день. "Коли тато чи мама приїде з фронту, ми все це подаруємо". Можна вести календар очікування. Не до дати приїзду тата чи мами (бо вона невідома), а до дати наступного дзвінка або відео. Корисною стане спільна вечірня традиція. Наприклад, щовечора шепотіти у віконце "На добраніч" у той бік, де зараз тато чи мама.

І пам'ятайте, для дитини важливі не ідеальні батьки, а підтримка, любов і безпека.

Якщо вам потрібна якісна психологічна підтримка - звертайтесь до Хмельницького обласного осередку громадської організації "Захист держави” за адресою: місто Хмельницький, вулиця Героїв Майдану, 42/1.

