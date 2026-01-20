Як уберегти себе й близьких від шахраїв: поради

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Представники громадської організації «Захист держави» підготували прості та зрозумілі правила, які допоможуть уберегти себе й близьких від шахраїв

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку "ГО Захист Держави. Запоріжжя" у Фейсбуці.

Більшість із нас уже чули або бачили подібне:

"Вам нараховано допомогу – перейдіть за посиланням"

"Терміновий дзвінок від лікаря: назвіть код, інакше втратите медичну картку"

"Саме такі повідомлення й дзвінки стають пастками, через які люди втрачають свої заощадження", – нагадують в громадській організації "Захист держави".

Контакти Запорізького осередку ГО "Захист держави": м. Запоріжжя, пр. Соборний, 234. Тел.: +380 93 475 0174.

