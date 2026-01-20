Як уберегти себе й близьких від шахраїв: поради
Представники громадської організації «Захист держави» підготували прості та зрозумілі правила, які допоможуть уберегти себе й близьких від шахраїв
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку "ГО Захист Держави. Запоріжжя" у Фейсбуці.
Більшість із нас уже чули або бачили подібне:
- "Вам нараховано допомогу – перейдіть за посиланням"
- "Терміновий дзвінок від лікаря: назвіть код, інакше втратите медичну картку"
"Саме такі повідомлення й дзвінки стають пастками, через які люди втрачають свої заощадження", – нагадують в громадській організації "Захист держави".
Контакти Запорізького осередку ГО "Захист держави": м. Запоріжжя, пр. Соборний, 234. Тел.: +380 93 475 0174.
Як повідомлялось, у Запорізькій області "ювелірні інвестори" ошукали українців майже на 10 млн грн. Зловмисники діяли з 2014 року по 2019 роки.
Понад 50 машин розчищають дороги Запорізької області після снігопаду – всі шляхи проїзніВсі новини »
16 січня 2026, 08:46На окупованому Запоріжжі люди скаржаться на медицину: "швидка" не допомагає
14 січня 2026, 16:40Збитки екології на мільйони: на Запоріжжі проводять розслідування
13 січня 2026, 21:40
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Жителі Полтави вийшли на мітинг через відключення світла
20 січня 2026, 20:57Буданов заявив, що Україна на шляху до "вирішення війни"
20 січня 2026, 20:40Графіки відключень електроенергії у середу: коли не буде світла 21 січня
20 січня 2026, 19:5386-річну жінку врятували з-під обстрілів на Сумщині: як проходила евакуація
20 січня 2026, 19:32На Одещині запрацював ще один пункт незламності
20 січня 2026, 19:2912 тисяч доларів за "квиток" від гарячих точок: у Києві ділок продавав роботу в тилу
20 січня 2026, 19:15В Запоріжжі живцем згоріла людина в палаючій автівці під час обстрілу безпілотником
20 січня 2026, 19:13Науковець із Києва допоміг створити новий гнучкий OLED-дисплей
20 січня 2026, 19:11Дрони й артилерія вдарили по Дніпропетровщині: зруйновано будинок, ще 8 осель пошкоджені
20 січня 2026, 18:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі публікації »