Как уберечь себя и близких от мошенников: советы
Представители общественной организации «Защита государства» подготовили простые и понятные правила, которые помогут уберечь себя и близких мошенников
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу "ОО Защита Государства. Запорожье" в Фейсбуке.
Большинство из нас уже слышали или видели подобное:
- "Вам начислена помощь – перейдите по ссылке"
- "Срочный звонок от врача: назовите код, иначе потеряете медицинскую карту"
"Именно такие сообщения и звонки становятся ловушками, из-за которых люди теряют свои сбережения", – напоминают в общественной организации "Защита государства".
Контакты Запорожской организации ОО "Защита государства": г. Запорожье, пр. Соборный, 234. Тел.: +380 93 475 0174.
Как сообщалось, в Запорожской области "ювелирные инвесторы" обманули украинцев почти на 10 млн. грн. Злоумышленники действовали с 2014 по 2019 годы.
Более 50 машин расчищают дороги Запорожской области после снегопада – все пути проездныеВсе новости »
16 января 2026, 08:46На оккупированном Запорожье люди жалуются на медицину: "скорая" не помогает
14 января 2026, 16:40Ущерб экологии на миллионы: в Запорожье проводят расследование
13 января 2026, 21:40
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Жители Полтавы вышли на митинг из-за отключения света
20 января 2026, 20:57Буданов заявил, что Украина на пути к "решению войны"
20 января 2026, 20:40Графики отключений электроэнергии в среду: когда не будет света 21 января
20 января 2026, 19:5386-летнюю женщину спасли из-под обстрелов в Сумской области: как проходила эвакуация
20 января 2026, 19:32В Одесской области заработал еще один пункт несокрушимости
20 января 2026, 19:2912 тысяч долларов за "билет" от горячих точек: в Киеве делец продавал работу в тылу
20 января 2026, 19:15В Запорожье заживо сгорел человек в автомобиле во время обстрела беспилотником
20 января 2026, 19:13Ученый из Киева помог создать новый гибкий OLED-дисплей
20 января 2026, 19:11Дроны и артиллерия ударили по Днепропетровщине: разрушен дом, еще 8 домов повреждены
20 января 2026, 18:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было