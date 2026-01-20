Как уберечь себя и близких от мошенников: советы

иллюстративное фото: из открытых источников

Представители общественной организации «Защита государства» подготовили простые и понятные правила, которые помогут уберечь себя и близких мошенников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу "ОО Защита Государства. Запорожье" в Фейсбуке.

Большинство из нас уже слышали или видели подобное:

"Вам начислена помощь – перейдите по ссылке"

"Срочный звонок от врача: назовите код, иначе потеряете медицинскую карту"

"Именно такие сообщения и звонки становятся ловушками, из-за которых люди теряют свои сбережения", – напоминают в общественной организации "Защита государства".

Контакты Запорожской организации ОО "Защита государства": г. Запорожье, пр. Соборный, 234. Тел.: +380 93 475 0174.

