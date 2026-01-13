Збитки екології на мільйони: на Запоріжжі проводять розслідування

Фото: Нацполіція

У Запорізькій області посадовець отримав підозру. Його рішення щодо утилізації токсичних відходів призвели до екологічного забруднення земельної ділянки на території одного з сіл Запорізького району

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

У 2024 році 47-річний керівник ТОВ організував надання послуг комунальним підприємствам щодо збирання, перевезення, утилізації та знешкодження небезпечних відходів. При цьому ліцензій він не мав. Всі ці послуги реалізовувались з грубими порушеннями норм екологічного законодавства.

В результаті сталось перевищення гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у ґрунті, що є небезпечним для довкілля. Як з'ясувала експертиза, екологічний збиток становить понад 5 500 000 гривень.

Посадовцю оголосили про підозру. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

