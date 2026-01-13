20:50  13 січня
13 січня 2026, 21:40

Збитки екології на мільйони: на Запоріжжі проводять розслідування

13 січня 2026, 21:40
Фото: Нацполіція
У Запорізькій області посадовець отримав підозру. Його рішення щодо утилізації токсичних відходів призвели до екологічного забруднення земельної ділянки на території одного з сіл Запорізького району

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

У 2024 році 47-річний керівник ТОВ організував надання послуг комунальним підприємствам щодо збирання, перевезення, утилізації та знешкодження небезпечних відходів. При цьому ліцензій він не мав. Всі ці послуги реалізовувались з грубими порушеннями норм екологічного законодавства.

В результаті сталось перевищення гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у ґрунті, що є небезпечним для довкілля. Як з'ясувала експертиза, екологічний збиток становить понад 5 500 000 гривень.

Посадовцю оголосили про підозру. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Херсонщині російські війська використовують хімічні речовини, щоб знищувати чорнозем та збільшувати площі ураження.

екологія підозра Запорізька область
