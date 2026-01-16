Понад 50 машин розчищають дороги Запорізької області після снігопаду – всі шляхи проїзні
Дорожні служби Запорізької області активно розчищають дороги після снігопаду
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, понад 50 одиниць спецтехніки працюють на трасах регіону.
Роботи розпочалися ще ввечері, коли пішов сніг, і тривають безперервно. Фахівці розчищають та посипають дороги.
За останньою інформацією, всі дороги області залишаються проїзними.
Як відомо, на початку січня значні снігопади були зафіксовані у західних регіонах. Зокрема, в Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях. Там оголошували І рівень небезпечності.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, найближчим часом в Україні втримається морозна погода.
