16 січня 2026, 08:46

Понад 50 машин розчищають дороги Запорізької області після снігопаду – всі шляхи проїзні

16 січня 2026, 08:46
Фото: Запорізька ОВА
Дорожні служби Запорізької області активно розчищають дороги після снігопаду

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, понад 50 одиниць спецтехніки працюють на трасах регіону.

Роботи розпочалися ще ввечері, коли пішов сніг, і тривають безперервно. Фахівці розчищають та посипають дороги.

За останньою інформацією, всі дороги області залишаються проїзними.

Як відомо, на початку січня значні снігопади були зафіксовані у західних регіонах. Зокрема, в Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях. Там оголошували І рівень небезпечності.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, найближчим часом в Україні втримається морозна погода.

сніг дороги Запорізька область мороз зима спецтехніка
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
57% українців впевнені: у разі "заморожування" війни Росія знову нападе – опитування
16 січня 2026, 10:58
В Україні не залишилося жодної цілої електростанції – Шмигаль
16 січня 2026, 10:49
Росіяни вдирались в їхні будинки: з окупованої частини Херсонщини врятували ще групу дітей
16 січня 2026, 10:45
На Житомирщині рятувальники загасили пожежу, яка виникла на місці ворожого прильоту
16 січня 2026, 10:27
П’ять годин на морозі: на Одещині жінка покинула дворічну дитину на знайомого
16 січня 2026, 10:13
"Такої розмови ніколи не було": Тимошенко відповіла на звинувачення у хабарі
16 січня 2026, 09:57
ВР не підтримала скасування відстрочки для студентів 25+: що відомо
16 січня 2026, 09:43
Мораторій на взаємні звинувачення як єдиний шлях до виживання
16 січня 2026, 09:34
Юлія Тимошенко у суді: ВАКС обирає запобіжний захід
16 січня 2026, 09:20
На Сумщині внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, ще 11 поранені
16 січня 2026, 09:12
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
