Понад 50 машин розчищають дороги Запорізької області після снігопаду – всі шляхи проїзні

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, понад 50 одиниць спецтехніки працюють на трасах регіону.

Роботи розпочалися ще ввечері, коли пішов сніг, і тривають безперервно. Фахівці розчищають та посипають дороги.

За останньою інформацією, всі дороги області залишаються проїзними.

Як відомо, на початку січня значні снігопади були зафіксовані у західних регіонах. Зокрема, в Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях. Там оголошували І рівень небезпечності.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, найближчим часом в Україні втримається морозна погода.