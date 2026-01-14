16:15  14 січня
14 січня 2026, 16:40

На окупованому Запоріжжі люди скаржаться на медицину: "швидка" не допомагає

14 січня 2026, 16:40
Ілюстративне фото
На окупованій території критична ситуація з медициною. Зокрема, не вистачає лікарів, швидких, ліків і елементарної відповідальності

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У тимчасово окупованому Мелітополі місцеві жителі масово скаржаться на бригади "швидкої допомоги". Чергову хвилю обурення викликала публікація місцевої жительки, яка розповіла, що диспетчер поводився грубо, а бригада, яка приїхала на виклик, дала невідому таблетку без пояснень і поїхала, не дочекавшись жодної реакції організму.

Також місцеві жителі розповіли, що медики часто навіть не пояснюють, які препарати вони дають. Спілкування вони починають не з огляду пацієнта, а з перевірки документів. Зокрема, такі історії траплялись і з неповнолітіми.

Нагадаємо, раніше Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з окупованих територій. Серед врятованих дитина з інвалідністю, яка жила в окупації без потрібного лікування та ліків роками.

