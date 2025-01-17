У Запоріжжі "ювелірні інвестори" ошукали українців майже на 10 млн грн

фото: офіс генерального прокурора

У Запоріжжї шахраї під виглядом "інвестиційної діяльності" в ювелірній сфері заволоділи грошовими коштами клієнтів на суму 9,5 млн грн

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України (ОГПУ), передає RegioNews.

Як повідомили в ОПУ, житель Запоріжжя утворив та очолив організовану групу, до складу якої залучив чотирьох своїх знайомих.

Під час своєї протиправної діяльності зловмисники залучали місцевих жителів до нібито "інвестування у господарську діяльність" відомої в Запоріжжі ювелірної корпорації. При цьому, вони не мали наміру повертати їхні грошові внески.

Задля вигляду вигідності такої інвестиції клієнтам спочатку дійсно сплачувались якісь відсотки, але з часом такі виплати припинились.

За інформацією ОПУ, з жовтня 2014 року по січень 2019 року під виглядом так званої "інвестиційної діяльності" шахраї заволоділи грошовими внесками громадян на понад 9,5 млн грн.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Нагадаємо, учасники організованої злочинної групи, які створили на тимчасово окупованій території Донецької області так званий "call-центр", виманили у "клієнтів" 3 млн грн.