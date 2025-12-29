09:58  29 грудня
Окупанти готують "радянські талони" на їжу на ТОТ Запоріжжя

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У тимчасово окупованому Мелітополі та на інших захоплених територіях України місцевих жителів готують до запровадження системи продуктових талонів, як у радянські часи

Про це повідомляє "Справжнє" з посиланням на "РІА Південь", передає RegioNews.

За планами окупантів, з лютого 2026 року мають запровадити так звані "продуктові сертифікати", за якими видаватимуть найнеобхідніші продукти.

Це пов’язано з постійними ударами по російських нафтобазах та світовими санкціями, через що ціни на продукти в магазинах швидко зростають, а зарплати залишаються на колишньому рівні.

Економіка окупантів фактично починає давати тріщини, що змушує їх шукати нові способи контролю за населенням.

Нагадаємо, очільник Кремля Путін підписав закон, який надає так званим "адміністраціям" на окупованих територіях право вилучати житло українців, які виїхали з цих районів.

Раніше повідомлялось, що на окупованих територіях росіяни обіцяють місцевим жителям програму по житлу. Проте не оголошують, де саме вони візьмуть це житло. Враховуючи, що будівництв немає, журналісти прийшли до висновку, що окупанти планують роздавати житло українців, які виїхали з окупації.

Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
