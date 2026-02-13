Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На лінію "102" 11 лютого зателефонувала стурбована жінка. Вона розповіла, що її 16-річна донька надіслала повідомлення: невідомий чоловік намагається її зґвалтувати. Разом із текстом дівчина встигла скинути свою геолокацію.

Поліцейські негайно виїхали за вказаною адресою до однієї з багатоповерхівок, на місці швидко встановили потрібну квартиру. Двері в квартиру ніхто не відчиняв, тому правоохоронці вибили їх. Вони припинили протиправні дії зловмисника та запобігли більш тяжким наслідкам.

Фігурант, помітивши поліцейських, намагався втекти з квартири через вікно, проте його затримали.

Зловмисник – 49-річний громадянин іноземної держави. З’ясувалося, що він уже деякий час знайомий із неповнолітньою та спеціально винайняв квартиру для зустрічі з нею. Поліцейські провели у помешканні слідчі дії та вилучили речові докази.

Фігуранта помістили до ізолятора. Йому повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 ККУ). Розслідування триває.

Нагадаємо, на Буковині затримали 37-річного чоловіка, який викрав 13-річну дівчинку. Зловмисник заманив дитину до автомобіля під приводом підвезти, після чого вивіз її до осель своїх родичів у Чернівецькому районі, де тимчасово ніхто не проживає, та утримував проти її волі.