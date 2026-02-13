13:34  13 лютого
Взяли квартиру штурмом: на Закарпатті 16-річну дівчину врятували від ґвалтівника
10:58  13 лютого
У Житомирі 10-класницю засудили до 6 років за вбивство хлопця
07:40  13 лютого
На Буковині затримали підозрюваного у викраденні 13-річної школярки
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2026, 13:34

Взяли квартиру штурмом: на Закарпатті 16-річну дівчину врятували від ґвалтівника

13 лютого 2026, 13:34
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

У Мукачеві поліція затримала іноземця за зґвалтування неповнолітньої дівчини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На лінію "102" 11 лютого зателефонувала стурбована жінка. Вона розповіла, що її 16-річна донька надіслала повідомлення: невідомий чоловік намагається її зґвалтувати. Разом із текстом дівчина встигла скинути свою геолокацію.

Поліцейські негайно виїхали за вказаною адресою до однієї з багатоповерхівок, на місці швидко встановили потрібну квартиру. Двері в квартиру ніхто не відчиняв, тому правоохоронці вибили їх. Вони припинили протиправні дії зловмисника та запобігли більш тяжким наслідкам.

Фігурант, помітивши поліцейських, намагався втекти з квартири через вікно, проте його затримали.

Зловмисник – 49-річний громадянин іноземної держави. З’ясувалося, що він уже деякий час знайомий із неповнолітньою та спеціально винайняв квартиру для зустрічі з нею. Поліцейські провели у помешканні слідчі дії та вилучили речові докази.

Фігуранта помістили до ізолятора. Йому повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 ККУ). Розслідування триває.

Нагадаємо, на Буковині затримали 37-річного чоловіка, який викрав 13-річну дівчинку. Зловмисник заманив дитину до автомобіля під приводом підвезти, після чого вивіз її до осель своїх родичів у Чернівецькому районі, де тимчасово ніхто не проживає, та утримував проти її волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття Мукачево затримання згвалтування неповнолітня зловмисник
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
13 500 євро з людини: на Буковині затримали організаторів нелегального виїзду чоловіків за кордон
13 лютого 2026, 15:55
Надзвичайна ситуація у Києво-Печерській лаврі: підтоплено фондосховища музею
13 лютого 2026, 15:37
Стало відомо, де та коли може відбутися наступний раунд мирних переговорів
13 лютого 2026, 15:18
Працівники київського депо зливали дизель із тепловозів: до 2000 літрів за ніч
13 лютого 2026, 14:44
Агенти ФСБ, що сприяли ударам по енергооб'єктах Дніпра, отримали вирок
13 лютого 2026, 14:27
Росіяни вдарили по дитячій лікарні в Сумах
13 лютого 2026, 14:15
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
13 лютого 2026, 14:01
Нарубали на 12 мільйонів: на Харківщині викрили посадовця, який "заробляв" на деревах
13 лютого 2026, 13:55
Платежів на пів мільйона: на Волині судили митника за схему зловживання
13 лютого 2026, 13:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »