Нарубали на 12 мільйонів: на Харківщині викрили посадовця, який "заробляв" на деревах

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чиновник координував незаконну порубку на віддалених ділянках лісу. Коли дерева спилювали, їх вантажили та вивозили на приховані склади. Після цього деревину продавали місцевим жителям по 2 тисячі за кубічний метр. Гроші учасники схеми ділили між собою. Лише зв 2024 рік вони "нарубали" дерев на 12 мільйонів гривень.

"В.о. лісничого обвинувачують у перевищенні влади або службових повноважень, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України) та незаконній порубці дерев, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України). Його спільника обвинувачують у незаконній порубці дерев, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України). Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі", - повідомили в Державному бюро розслідувань.

