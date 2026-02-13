13:34  13 лютого
Взяли квартиру штурмом: на Закарпатті 16-річну дівчину врятували від ґвалтівника
10:58  13 лютого
У Житомирі 10-класницю засудили до 6 років за вбивство хлопця
07:40  13 лютого
На Буковині затримали підозрюваного у викраденні 13-річної школярки
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2026, 13:55

Нарубали на 12 мільйонів: на Харківщині викрили посадовця, який "заробляв" на деревах

13 лютого 2026, 13:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці завершили розслідування щодо посадовця Дергачівського лісництва ДП "Харківська лісова науково-дослідна станція". Він разом зі спільником займався незаконною вирубкою дерев

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чиновник координував незаконну порубку на віддалених ділянках лісу. Коли дерева спилювали, їх вантажили та вивозили на приховані склади. Після цього деревину продавали місцевим жителям по 2 тисячі за кубічний метр. Гроші учасники схеми ділили між собою. Лише зв 2024 рік вони "нарубали" дерев на 12 мільйонів гривень.

"В.о. лісничого обвинувачують у перевищенні влади або службових повноважень, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України) та незаконній порубці дерев, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України). Його спільника обвинувачують у незаконній порубці дерев, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України). Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі", - повідомили в Державному бюро розслідувань.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що працівника лісгоспу на Донеччині підозрюють у незаконній вирубці дерев на сотні тисяч гривень. У справі фігурує ДП "Слов’янський лісгосп".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вирубка дерев екологія Харківська область
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
13 500 євро з людини: на Буковині затримали організаторів нелегального виїзду чоловіків за кордон
13 лютого 2026, 15:55
Надзвичайна ситуація у Києво-Печерській лаврі: підтоплено фондосховища музею
13 лютого 2026, 15:37
Стало відомо, де та коли може відбутися наступний раунд мирних переговорів
13 лютого 2026, 15:18
Працівники київського депо зливали дизель із тепловозів: до 2000 літрів за ніч
13 лютого 2026, 14:44
Агенти ФСБ, що сприяли ударам по енергооб'єктах Дніпра, отримали вирок
13 лютого 2026, 14:27
Росіяни вдарили по дитячій лікарні в Сумах
13 лютого 2026, 14:15
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
13 лютого 2026, 14:01
Платежів на пів мільйона: на Волині судили митника за схему зловживання
13 лютого 2026, 13:35
Взяли квартиру штурмом: на Закарпатті 16-річну дівчину врятували від ґвалтівника
13 лютого 2026, 13:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »