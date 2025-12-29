09:58  29 декабря
29 декабря 2025, 09:33

Оккупанты готовят "советские талоны" на еду на ТОТ Запорожье

29 декабря 2025, 09:33
Иллюстративное фото: из открытых источников
Во временно оккупированном Мелитополе и других захваченных территориях Украины местных жителей готовят к внедрению системы продуктовых талонов, как в советские времена

Об этом сообщает "Справжнє" со ссылкой на "РИА Юг", передает RegioNews.

По планам окупантов, с февраля 2026 года должны ввести так называемые "продуктовые сертификаты", по которым будут выдаваться самые необходимые продукты.

Это связано с постоянными ударами по российским нефтебазам и мировым санкциям, из-за чего цены на продукты в магазинах быстро растут, а зарплаты остаются на прежнем уровне.

Экономика окупантов фактически начинает давать трещины, что заставляет их искать новые способы контроля за населением.

Напомним, глава Кремля Путин подписал закон, предоставляющий так называемым "администрациям" на оккупированных территориях право изымать жилье украинцев, выехавших из этих районов.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях россияне обещают местным жителям программу по жилью. Однако не объявляют, где они возьмут это жилье. Учитывая, что строек нет, журналисты пришли к выводу, что оккупанты планируют раздавать жилье уехавших из оккупации украинцев .

Запорожская область Мелитополь оккупанты оккупированные территории продукты талоны
29 декабря 2025
07 августа 2025
