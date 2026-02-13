На Полтавщині автівка вилетіла з траси в кювет: загинула пасажирка
ДТП сталася 13 лютого близько восьмої ранку на трасі М-22 Полтава – Олександрія поблизу села Андрійки у Кременчуцькому районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Автомобіль BMW, за кермом якого був 51-річний водій, видетів з дороги у кювет. Внаслідок ДТП 39-річна пасажирка авто отримала травми, від яких загинула на місці.
Відкрито кримінальне провадження. Причини та обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.
