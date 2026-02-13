10:58  13 лютого
13 лютого 2026, 12:39

Готували нові теракти у Києві та Житомирі: затримані агенки ФСБ, зокрема контрактниця ЗСУ

13 лютого 2026, 12:39
Фото: СБУ
СБУ та Нацполіція запобігли новим спробам ФСБ здійснити серію терактів на півночі України. Затримані двоє російських агенток, які виготовляли саморобні бомби для підривів у багатолюдних місцях Києва та Житомира

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Встановлено, що підготовкою вибухів займалися 24-річна контрактниця ЗСУ та її 25-річна подруга, що входили до агентурної мережі ФСБ. У грудні 2025 року правоохоронці затримали трьох учасників цієї ж мережі після того, як вони вчинили теракт у Дарницькому районі Києва.

Цих фігуранток росіяни завербували у телеграм-каналі з пошуку "легких заробітків".

Після вербування агентки отримали від ФСБ гроші на оренду квартири у Житомирі. У тимчасовій оселі вони облаштували підпільну лабораторію з виготовлення саморобних вибухівок за інструкцією російської спецслужби.

Компоненти до вибухівок фігурантки закуповували у місцевих магазинах та на ринку, які відвідували поодинці, регулярно змінюючи одяг для конспірації.

Після спорядження вибухівки агентки очікували від ФСБ геолокації місць запланованих терактів, де вони мали закласти бомби.

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисниць, задокументували їхні злочини і затримали на етапі виготовлення першої вибухівки.

Під час обшуків у затриманих виявили компоненти до бомби, а також смартфони із доказами роботи на ворога.

Агенткам оголосили підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України (готування до терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агента ГРУ, який готував координати для повітряних атак рашистів по Волинській, Рівненській і Тернопільській областях. Наведенням російських обстрілів займався завербований ворогом 42-річний переселенець з Луганщини.

