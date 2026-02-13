Платежів на пів мільйона: на Волині судили митника за схему зловживання

Фото з відкритих джерел

Митника на Волині судять за зловживання службовим становищем. Відомо, що через його дії бюджет недоотримав майже пів мільйона митних платежів

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, під час митного оформлення транспорта митник умисно вніс до офіційних документів недостовірну інформацію щодо виду товарів, які ввозились в Україну. Внаслідок його дій держава недоотримала майже пів мільйона гривень митних платежів.

"Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо головного державного інспектора одного з відділів митного поста "Ягодин" Волинської митниці за фактом вчинення зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, та службового підроблення (ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

