Взяли квартиру штурмом: на Закарпатті 16-річну дівчину врятували від ґвалтівника
У Житомирі 10-класницю засудили до 6 років за вбивство хлопця
На Буковині затримали підозрюваного у викраденні 13-річної школярки
Пенсії в Україні підвищать на 12%: перерахунок із 1 березня

В Україні у березні відбудеться черговий перерахунок пенсій, який збільшить виплати більш ніж на 12,1%

Про це йдеться в інтерв'ю міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна "Українському Радіо", передає RegioNews.

За його словами, у 2026 році пенсії проіндексують на 12,1%, що на 4% перевищує рівень інфляції за минулий рік. Перерахунок набуде чинності з 1 березня.

"Що стосується саме індексації пенсії. В поточному році ми плануємо здійснити індексацію на 12,1%. Це на 4% більше, ніж індекс інфляції попереднього року. Здійснення перерахунку буде з 1 березня", – зазначив Улютін.

Перерахунок стосується всіх категорій пенсіонерів, які отримують страхові та соціальні пенсії.

Нагадаємо, українці, які працювали як в Україні, так і в Польщі, мають право отримувати дві пенсії – одну від Пенсійного фонду України, а іншу від польського Управління соціального страхування. Це стало можливим завдяки міжнародній угоді між двома країнами, що діє з 2012 року.

Читайте також: Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги

