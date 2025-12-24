Фото: DeepState

Аналітик "Bild" виявив, що кілька сіл на фронті перебувають під контролем РФ, тоді як мапи DeepState показують застарілі дані

Про це пише журналіст "Bild" Юліан Рьопке, передає RegioNews.

Мапа DeepState відстає від реального стану справ на фронті більш ніж на місяць, повідомляє журналіст німецького видання "Bild" Юліан Рьопке. За його оцінкою, кілька сіл у прикордонних районах Дніпропетровської та Запорізької областей уже перебувають під російським контролем або під інтенсивними обстрілами.

Аналітик нарахував щонайменше вісім населених пунктів, де ведуться бойові дії. Для кожного з них він наводить відеодокази, що підтверджують ситуацію на місцях. Це дозволяє зробити висновок, що дані моніторингових ресурсів не відповідають реальному стану фронту.

За словами Рьопке, село Радісне нібито знаходиться за 8 км від лінії зіткнення, проте, за його інформацією, російські війська увійшли туди ще 21 листопада. Це свідчить про значне відставання офіційних карт від фактичного розташування сил.

Журналіст підкреслює, що така невідповідність даних може ускладнювати оцінку ситуації на фронті і планування гуманітарної та оборонної допомоги. Водночас відео та інші матеріали надають можливість відстежувати дії окупантів більш точно.

