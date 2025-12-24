19:05  24 грудня
Стало відомо, як відключатимуть світло на Різдво
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
16:44  24 грудня
У Держприкордонслужбі розповіли, яка ситуація на кордоні напередодні свят
24 грудня 2025, 19:42

DeepState не показує реальну ситуацію на фронті: 8 сіл уже під контролем РФ

24 грудня 2025, 19:42
Фото: DeepState
Аналітик "Bild" виявив, що кілька сіл на фронті перебувають під контролем РФ, тоді як мапи DeepState показують застарілі дані

Про це пише журналіст "Bild" Юліан Рьопке, передає RegioNews.

Мапа DeepState відстає від реального стану справ на фронті більш ніж на місяць, повідомляє журналіст німецького видання "Bild" Юліан Рьопке. За його оцінкою, кілька сіл у прикордонних районах Дніпропетровської та Запорізької областей уже перебувають під російським контролем або під інтенсивними обстрілами.

Аналітик нарахував щонайменше вісім населених пунктів, де ведуться бойові дії. Для кожного з них він наводить відеодокази, що підтверджують ситуацію на місцях. Це дозволяє зробити висновок, що дані моніторингових ресурсів не відповідають реальному стану фронту.

За словами Рьопке, село Радісне нібито знаходиться за 8 км від лінії зіткнення, проте, за його інформацією, російські війська увійшли туди ще 21 листопада. Це свідчить про значне відставання офіційних карт від фактичного розташування сил.

Журналіст підкреслює, що така невідповідність даних може ускладнювати оцінку ситуації на фронті і планування гуманітарної та оборонної допомоги. Водночас відео та інші матеріали надають можливість відстежувати дії окупантів більш точно.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення з підконтрольних Україні територій Донеччини евакуювали понад 1,3 мільйона людей, включно з сотнями тисяч дітей та людей з інвалідністю. Проте в зоні активних бойових дій досі залишаються десятки тисяч цивільних.

Дніпропетровська область Карта Запорізька область фронт DeepState бойові дії
23 грудня 2025
