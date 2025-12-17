10:26  17 грудня
17 грудня 2025, 08:53

На окупованих територіях в українців забиратимуть житло – підписано закон

17 грудня 2025, 08:53
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Очільник Кремля Путін підписав закон, який надає так званим "адміністраціям" на окупованих територіях право вилучати житло українців, які виїхали з цих районів

Про це повідомляє УНН з посиланням на російські ЗМІ, передає RegioNews.

Згідно з ухваленими змінами, окупаційні адміністрації отримують право вилучати житлові будинки, квартири та окремі кімнати, які визнають "безхазяйним майном".

До цієї категорії також віднесено нерухомість, власника якої не вдається встановити, або у випадках відсутності чинних документів, що підтверджують право власності.

Після завершення процедури вилучення житло переходить у розпорядження окупаційних адміністрацій. Закон визначає кілька варіантів його використання:

  • передача мешканцям, які втратили домівки через бойові дії;
  • використання як службових квартир для чиновників, військовослужбовців, працівників силових відомств, педагогів і медиків;
  • здача в оренду або надання за договорами соціального найму людям, які офіційно перебувають у черзі на житло.

Ці правила діятимуть до 2030 року.

У разі появи власника після вилучення передбачена грошова компенсація, але лише для громадян РФ. Механізм виплат визначатимуть окупаційні адміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях росіяни обіцяють місцевим жителям програму по житлу. Проте не оголошують, де саме вони візьмуть це житло. Враховуючи, що будівництв немає, журналісти прийшли до висновку, що окупанти планують роздавати житло українців, які виїхали з окупації.

