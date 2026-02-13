Фото: ДПСУ

Неподалік кордону правоохоронці зупинили 18-річного місцевого жителя, який на власному авто намагався доставити чоловіка до Молдови

Про це інформує RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Клієнта" юнак знайшов через знайомих. Вартість "трансферу" до придністровської ділянки українсько-молдовського кордону він оцінив у 6000 доларів. Окрім самої поїздки, хлопець видав чоловікові кусачки, щоб той міг перерізати загороджувальний паркан.

Поліцейські затримали 18-річного переправника "на гарячому" безпосередньо під час поїздки. У нього вилучили автомобіль, гроші, телефон та та допоміжний інструмент.

Юному ділку оголосили підозру в незаконному переправленні осіб через кордон (ст. 332 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з заставою у понад 266 тисяч гривень.

