13:34  13 лютого
Взяли квартиру штурмом: на Закарпатті 16-річну дівчину врятували від ґвалтівника
10:58  13 лютого
У Житомирі 10-класницю засудили до 6 років за вбивство хлопця
07:40  13 лютого
На Буковині затримали підозрюваного у викраденні 13-річної школярки
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2026, 12:58

У Раді одночасно захворіли понад 38 депутатів: що відомо

13 лютого 2026, 12:58
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Верховній Раді зафіксували масове погіршення самопочуття серед народних депутатів. Одночасно захворіли понад 38 парламентарів

Про це повідомила народна депутатка Галина Третьякова, передає RegioNews.

За її словами, частині з них знадобилося лікування, зокрема із застосуванням крапельниць. Депутатка зазначила, що така ситуація викликає запитання.

Раніше у парламенті повідомляли, що інформація про ймовірне харчове отруєння наразі не підтверджена. Остаточні висновки очікуються після завершення санітарної перевірки та отримання результатів лабораторних досліджень.

За даними ЗМІ, близько двох десятків хворих мають однакові симптоми – високу температуру та блювоту. Попри розголос навколо їдальні, версія про харчове отруєння не єдина.

Паралельно з перевіркою страв у буфеті розглядається й варіант поширення вірусної інфекції. Дехто з депутатів стверджує, що не обідав у парламенті, а лише пив каву або воду. Це може свідчити про занесення інфекції ззовні через побутові контакти.

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк підтвердив, що 12 лютого у сесійній залі зареєстрували близько 200 голосів за мінімально необхідних 226, тому засідання достроково закрили. Наступний пленарний тиждень має розпочатися 24 лютого.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вірус Україна Київ ВР хвороба самопочуття народні депутати
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
13 500 євро з людини: на Буковині затримали організаторів нелегального виїзду чоловіків за кордон
13 лютого 2026, 15:55
Надзвичайна ситуація у Києво-Печерській лаврі: підтоплено фондосховища музею
13 лютого 2026, 15:37
Стало відомо, де та коли може відбутися наступний раунд мирних переговорів
13 лютого 2026, 15:18
Працівники київського депо зливали дизель із тепловозів: до 2000 літрів за ніч
13 лютого 2026, 14:44
Агенти ФСБ, що сприяли ударам по енергооб'єктах Дніпра, отримали вирок
13 лютого 2026, 14:27
Росіяни вдарили по дитячій лікарні в Сумах
13 лютого 2026, 14:15
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
13 лютого 2026, 14:01
Нарубали на 12 мільйонів: на Харківщині викрили посадовця, який "заробляв" на деревах
13 лютого 2026, 13:55
Платежів на пів мільйона: на Волині судили митника за схему зловживання
13 лютого 2026, 13:35
Взяли квартиру штурмом: на Закарпатті 16-річну дівчину врятували від ґвалтівника
13 лютого 2026, 13:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »