У Раді одночасно захворіли понад 38 депутатів: що відомо

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомила народна депутатка Галина Третьякова, передає RegioNews.

За її словами, частині з них знадобилося лікування, зокрема із застосуванням крапельниць. Депутатка зазначила, що така ситуація викликає запитання.

Раніше у парламенті повідомляли, що інформація про ймовірне харчове отруєння наразі не підтверджена. Остаточні висновки очікуються після завершення санітарної перевірки та отримання результатів лабораторних досліджень.

За даними ЗМІ, близько двох десятків хворих мають однакові симптоми – високу температуру та блювоту. Попри розголос навколо їдальні, версія про харчове отруєння не єдина.

Паралельно з перевіркою страв у буфеті розглядається й варіант поширення вірусної інфекції. Дехто з депутатів стверджує, що не обідав у парламенті, а лише пив каву або воду. Це може свідчити про занесення інфекції ззовні через побутові контакти.

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк підтвердив, що 12 лютого у сесійній залі зареєстрували близько 200 голосів за мінімально необхідних 226, тому засідання достроково закрили. Наступний пленарний тиждень має розпочатися 24 лютого.